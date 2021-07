PvdA en CU willen overheid verplichten tot aanpak kinderarmoede

PvdA en ChristenUnie willen de overheid bij wet verplichten de armoede onder kinderen de komende jaren minimaal te halveren. Een op de tien kinderen groeit op in armoede. De partijen vinden dat over deze ‘stille ramp’ veel te weinig wordt gesproken.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk wijst op de ‘ernstige gevolgen’ die het heeft als er thuis geen geld is voor nieuwe kleren, voor schoolreisjes of zelfs voor een fatsoenlijk ontbijt. ‘Kinderen dragen dat nog jaren met zich mee.’ De politiek heeft daar volgens Van Dijk nauwelijks aandacht voor. ‘Het aantal kinderen in armoede groeit de afgelopen tijd zelfs weer. Dat moet anders.’

‘Armoede mogen we nooit normaal gaan vinden’, zegt zijn collega Don Ceder van de ChristenUnie. ‘In ons land zijn nog steeds kinderen die zonder avondeten naar bed moeten, geen warm water thuis hebben of geen goede schoolspullen hebben.’ Daarom moet er wat hem betreft een verplichting komen voor de overheid om daar meer aan te doen.

De partijen haalden hun inspiratie uit Nieuw-Zeeland, waar de sociaaldemocratische premier Jacinda Ardern al met eenzelfde wet kwam. In hun voorstel wordt vastgelegd dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2030 minimaal gehalveerd moet zijn ten opzichte van 2018. Uiteindelijk moet kinderarmoede helemaal worden uitgebannen.

Er moet wat PvdA en ChristenUnie betreft daarnaast een verplichting komen om elk jaar verslag uit te brengen over het aantal kinderen en armoede en de effecten van het gevoerde beleid. De partijen willen zo afdwingen dat er meer over het onderwerp wordt gesproken.