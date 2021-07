Rechtbank behandelt strafzaak brandstichting teststraat Urk

Twee jongeren die worden verdacht van brandstichting in een GGD-teststraat in Urk staan dinsdagmiddag voor de rechtbank in Lelystad. De teststraat bij het Urker haventerrein werd zaterdagavond 23 januari in brand gestoken tijdens rellen.

Op de avond van de brand gingen tientallen mensen in Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die op die avond voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein.

De verdachten werden op 16 februari aangehouden. De advocaten van beide jongeren onthulden tijdens inleidende zittingen in april dat de twee geld kregen aangeboden voor het in brand steken van de teststraat. Maar nader onderzoek naar de vermeende opdrachtgevers, die met hun auto’s op camerabeelden zouden staan, wees de rechtbank destijds af.

De 21-jarige verdachte Fokke V. uit Urk zit sinds zijn arrestatie in voorarrest. Hij heeft verklaard dat hij alleen de deur van de teststraat heeft opengebroken. V. wees in april naar de 16-jarige medeverdachte uit Emmeloord die de brand zou hebben gesticht. De zaak van deze jongen wordt vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren behandeld. Hij kwam op 6 april op vrije voeten en belandde in een instelling.

De gemeente, de GGD, justitie en politie spraken schande van de vernieling. Na de ongeregeldheden zetten jongeren in Urk een actie op touw om geld in te zamelen voor een nieuwe teststraat. Het streefbedrag van 10.000 euro was binnen enkele dagen binnen.