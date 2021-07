Protesten in Spanje na vermeend dodelijk haatmisdrijf tegen homo

In verschillende grote Spaanse steden zijn maandagavond mensen de straat opgegaan uit woede over de dood van een man die dit weekend stierf na een vermoedelijk homofobe aanval. In Madrid en Barcelona waren duizenden op de been. Ze scandeerden leuzen en droegen borden en regenboogvlaggen met zich mee.

De 24-jarige verpleegassistent werd in de nacht van zaterdag op zondag bij een nachtclub in de Noord-Spaanse stad La Coruña door verschillende aanvallers in elkaar geslagen. Ze zouden hem ook hebben uitgescholden vanwege zijn seksuele geaardheid, meldde de staatsomroep RTVE. Het slachtoffer stierf later in het ziekenhuis.

‘De reactie op de golf van LHBTI-fobische haat die een einde maakte aan het leven van Samuel in La Coruña is overweldigend’, schreef de linkse regeringspartij Podemos op Twitter.

Jose Minones, een vertegenwoordiger van de lokale overheid in de regio waar La Coruña ligt, twitterde dat de politie bezig was uit te zoeken wat er is gebeurd en om de daders voor het gerecht te brengen. Ook moet onderzoek uitwijzen of de aanval was ingegeven door homofobie.

Volgens gegevens van het ministerie van het Binnenlandse Zaken waren er in 2019 in Spanje 278 haatmisdrijven waarbij seksuele geaardheid of genderidentiteit een rol speelde, een stijging van 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten waarschuwt dat slechts een fractie van de haatmisdrijven bij de politie wordt gemeld.

In het centrum van Barcelona zei de 21-jarige Sergio Cuevas: ‘Ik denk dat deze misdaad is gebeurd, omdat homofobie dodelijk is.’