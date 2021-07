Aan huis gekluisterde Nederlanders gooiden in 2020 meer afval weg

Huishoudens gooiden vorig jaar veel meer afval weg, zo meldt het statistiekbureau CBS. Door het coronavirus brachten mensen thuis meer tijd door en daardoor maakten ze ook meer rommel. Bij kantoren en winkels was het omgekeerde aan de hand. Want deze waren door de pandemie een groot deel van 2020 gesloten of beperkt geopend.

Vorig jaar werd per inwoner 521 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is een kleine 6 procent meer dan in 2019 en de grootste toename in bijna 25 jaar. Mensen brachten meer rommel weg naar bijvoorbeeld ondergrondse containers of de milieustraat. Maar ook vuilniswagens pikten meer afval op langs de weg.

Nederlanders maakten vooral meer restafval, 10 kilogram extra. Ze gooiden ook 6 kilogram meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de prullenbak.

Het CBS vermoedt dat mensen drukker bezig waren in de tuin omdat ze door de coronamaatregelen meer op huis waren aangewezen. Daardoor belandden meer takken en bladeren in de gft-bak. De milieustraten konden ook merken dat mensen vlijtiger aan het werk waren in en om hun huis. Hier kwam meer tuin- en klusafval terecht.

Het was bovendien te merken dat de horeca een groot deel van het jaar was gesloten. ‘Omdat uit eten gaan onmogelijk was, kwamen de etensresten die normaal in restaurants werden weggegooid nu thuis in het huishoudelijk afval terecht’, zo schrijven de onderzoekers.

