ABN: meer vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs nodig tegen tekort

De transportsector moet meer vrouwelijke en ook jongere chauffeurs werven om zo het tekort aan vrachtwagenchauffeurs tegen te gaan. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de transportsector. Volgens de bank heeft bijna een kwart van de bedrijven in het goederentransport te maken met personeelstekorten.

ABN AMRO stelt dat vrachtwagenchauffeurs alweer bijna net zo schaars zijn als voor de coronacrisis. Sinds begin dit jaar is het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs sterk toegenomen door het economisch herstel van de crisis. Sommige bedrijven kunnen daardoor niet aan de groeiende vraag naar wegtransport voldoen. Vooral op logistieke knooppunten zijn chauffeurs moeilijk te vinden, aldus berekeningen van ABN AMRO op basis van UWV-data. De tekorten zijn het grootst in Noord-Brabant (Den Bosch, Eindhoven, Breda en Tilburg), Venlo, Zwolle en Apeldoorn.

De bank zegt dat er ook structurele oorzaken zijn voor het nijpende tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Veel jongeren vinden het beroep niet aantrekkelijk, omdat er weinig rustplaatsen zijn, vaak te weinig tijd is om te slapen en er wordt geklaagd door veel chauffeurs over lange werkdagen. ‘Met het oog op de vergrijzing en de verwachte groei in de markt zal de sector meer moeite moeten doen om jongeren en vrouwen aan te trekken. Zo zijn er tot 2025 naar schatting elk jaar bijna 8000 vrachtwagenchauffeurs nodig’, zegt econoom Albert Jan Swart van ABN AMRO. ‘Dankzij laad- en lossystemen is het werk fysiek minder zwaar geworden, waardoor het beroep aantrekkelijker en toegankelijker wordt voor vrouwen.’

Daarnaast kunnen transportondernemers de komende jaren meer chauffeurs zelf opleiden. Daar zijn volgens ABN AMRO subsidies voor beschikbaar, waardoor de ondernemer niet alle kosten zelf hoeft te betalen.