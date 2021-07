Discotheek Enschede: we namen juist extra voorzorgsmaatregelen

Discotheek Aspen Valley in Enschede had extra voorzorgsmaatregelen genomen op 26 juni, de eerste openingsavond na de lockdown. De uitbater van de uitgaansgelegenheid in Enschede zegt in een verklaring aan het ANP dat de documenten van bezoekers dubbel werden gecheckt en het personeel twee keer per week werd getest. Toch blijken veel bezoekers die in de uitgaansgelegenheid zijn geweest besmet met corona. De discotheek blijft dicht totdat er meer duidelijkheid is over de coronabesmettingen, aldus de uitbater.