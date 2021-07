Portret dalai lama van Rubiks kubussen doet ruim 468.000 euro

Een portret van de dalai lama, een boeddhistisch geestelijk leider, dat is gemaakt van Rubiks kubussen is geveild voor 468.250 euro. Het kunstwerk van de Franse straatartiest Invader uit 2008 bestaat uit 225 van de bekende kubussen, die als 3D-puzzel in de jaren tachtig een rage werden.

Rubik Dalai Lama bracht iets minder op dan Rubik Space, dat in december met 492.600 euro het wereldrecord in de reeks Rubiks Kubussen vestigde, aldus veilinghuis Artcurial. Daarmee werd Rubik Mona Lisa onttroond, dat in februari vorig jaar nog goed was voor 480.200 euro.

Invader begon in 2004 met het zogenoemde Rubik-cubisme. De serie met deze kubussen omvat slechteriken als Osama bin Laden en Jaws, maar ook beroemde schilderijen en platencovers.