Geen olie-akkoord OPEC, oude afspraken blijven gelden

De leden van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland (OPEC+) houden voorlopig vast aan bestaande afspraken over de olieproductie. Gesprekken over een hogere productie liepen afgelopen weekeinde al op niets uit en maandag werd een gepland gesprek tussen de ministers van de olielanden afgeblazen. Daarmee lijkt een deal op korte termijn niet haalbaar.

De Verenigde Arabische Emiraten hielden vrijdag een OPEC+-deal tegen om de productie ook te blijven beperken na april 2022, de datum die aan het begin van de coronapandemie werd overeengekomen. Alleen als het land zelf de productie minder sterk hoeft te beperken dan nu het geval is, wilde het instemmen met de plannen. Wel ging de VAE ermee akkoord dat vanaf augustus elke maand de productie met 400.000 vaten per dag wordt verhoogd. Een voorstel om de productiebeperkingen te verlengen tot december 2022 zou volgens de VAE apart moeten worden behandeld.

De eisen vanuit Abu Dhabi leiden er dus uiteindelijk toe dat er geen akkoord komt. De olieprijzen stegen daarna en een vat Brentolie kostte voor het eerst sinds 2018 meer dan 77 dollar per vat.

Het klappen van de gesprekken zet mogelijk ook het bondgenootschap onder druk. De VAE dreigde eind vorig jaar al eens met een vertrek uit de OPEC en probeert wat meer macht te krijgen in het landenblok, waar Saudi-Arabië tot nu toe als de leider wordt gezien.