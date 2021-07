Engeland schrapt resterende coronamaatregelen over twee weken

Premier Boris Johnson maakte de langverwachte en eerder uitgestelde versoepelingen bekend op een persconferentie. Die zijn mogelijk dankzij het ‘succesvolle’ vaccinatieprogramma, dat in het Verenigd Koninkrijk vroeger begon dan in andere landen. Daardoor kan Engeland over twee weken doorgaan in de route naar meer vrijheden.

Voor bijvoorbeeld nachtclubs en restaurants gelden dan geen maximale bezoekersaantallen meer. Daarmee komt een einde aan het ‘wettelijk dictaat’ van beperkingen in het openbare leven, aldus de premier. Hij blijft naar eigen zeggen ‘uit bescherming en hoffelijkheid’ een mondkapje dragen op drukke plekken.

Vaccinaties

Het aantal besmettingen stijgt weliswaar als gevolg van de Delta-variant en dat zal ook tot sterfgevallen leiden, erkende de premier, die benadrukte dat de pandemie ‘nog lang’ niet voorbij is. De premier maande zijn landgenoten voorzichtig te blijven omgaan met de risico’s van Covid-19.

Johnson wil dat iedereen tegen half december een vaccin heeft gehad. Mensen onder de veertig hoeven nog maar acht in plaats van twaalf weken te wachten op een tweede prik. Van de volwassen Britten heeft inmiddels 86 procent een eerste injectie gehad en 64 procent een tweede.

Het versoepelingsbesluit wordt naar verwachting over een week officieel gemaakt. Het eerdere uitstel met vier weken zorgde voor veel teleurstelling.