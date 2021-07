Duitse president: kostbare vriendschap met Nederland

‘We weten dat het is voortgekomen uit een bereidheid tot verzoening, die niet vanzelfsprekend is en die we, na alles wat Duitsland zijn buurland Nederland en zijn volk heeft aangedaan, niet konden verwachten.’ De bondspresident verwees naar de nationaal-socialistische ‘rassenwaanzin’ in Europa met 6 miljoen vermoorde joden. Hij ging ook in op het lot van het Nederlands-Duitse meisje Anne Frank dat in 1945 werd vermoord in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Steinmeier benadrukte in zijn toespraak tijdens het staatsbanket, die eerder werd vrijgegeven, de nauwe banden tussen Duitsland en Nederland, in het grensgebied en daarbuiten. De gemeenschappelijke mogelijkheden zijn ‘letterlijk grenzeloos - als we het allemaal willen.’ Dat zal in de toekomst nog belangrijker worden met bijvoorbeeld het oog op de klimaatbescherming, aldus de bondspresident. ‘Duitsland kan op dat gebied leren van de ervaringen in Nederland, en alleen samen zullen we de klimaatverandering het hoofd kunnen bieden.’

Steinmeier wees op eerdere bezoeken van de Nederlandse koning aan Duitsland. ‘We zien elkaar weer. Niet alleen als goede oude vrienden, maar als vertrouwelingen en partners in een wereld waarin we allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Hoeveel hebben we het afgelopen jaar geleerd.’