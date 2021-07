Problemen jeugdbescherming nog niet opgelost

Hoewel de jeugdbescherming in Nederland is verbeterd, krijgt een derde van de kwetsbare kinderen met ingewikkelde problemen nog niet tijdig passende hulp. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid komt dit door structurele problemen bij de jeugdbescherming.

‘Het zware werk en de krapte op de arbeidsmarkt blijven zorgen voor een hoog ziekteverzuim en verloop van jeugdbeschermers. Daarbij zorgen gemeentelijke procedures, zoals verschillende manieren van inkoop van jeugdhulp en aanmeldprocedures, ervoor dat passende hulp niet snel kan worden gerealiseerd’, schrijven de inspecties in een rapport.

Ze stellen ook vast dat op veel plekken in het land kinderen met een zogeheten jeugdbeschermingsmaatregel direct een vaste jeugdbeschermer krijgen. ‘Maar dit geldt nog niet overal’, aldus de inspectiediensten. Bij deze kinderen stelt de rechter vast dat het niet goed met ze gaat doordat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden of doordat ze strafbare feiten plegen.

Hulp

Volgens de inspecteurs is het de regio’s Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West onvoldoende gelukt om ieder kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. ‘De inspecties zullen in deze regio’s verscherpt toezicht uitvoeren voor een periode van een half jaar en zullen indringende gesprekken voeren met betrokken gemeentes en regio’s.’

De inspecties stelden eerder al vast dat de overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om deze kinderen te beschermen.