Politie waarschuwt voor babbeltruc van nepagenten

Volgens de politie wordt het slachtoffer, meestal een oudere, gebeld op een vast telefoonnummer. Aan de andere kant van de lijn doet iemand zich voor als medewerker van de politie. Deze nepagent vraagt om de bankgegevens van het slachtoffer ‘in verband met een aanhouding’.

Tijdens het telefoongesprek verschijnt er een zogenaamde politieagent in burgerkleding aan de deur. Deze komt de bankpas van het slachtoffer in ontvangst nemen, om er vervolgens zelf geld mee te pinnen.

‘Krijgt u iemand aan de lijn of aan de deur met zo’n verzoek? Hang dan meteen op of doe direct de deur dicht en bel de politie via 112’, waarschuwt de politie. Slachtoffers van babbeltrucs kunnen contact opnemen met de politie. Overigens benadrukt de politie nooit mensen te bellen om naar bankgegevens te vragen of om bankpassen op te halen.