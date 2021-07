Toch weer meer coronapatiënten op intensive care

Het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de intensive cares is gestegen naar 110. Het waren er zondag 99. Het was de eerste keer sinds september vorig jaar dat het landelijke aantal onder de 100 lag. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn er in 24 uur dus 11 patiënten bijgekomen.

Op basis van één dagcijfer kunnen niet direct conclusies worden getrokken over de trend, maar de stijging is wel de grootste sinds 5 mei. De afgelopen twee maanden was bijna elke dag een daling te zien in de cijfers. Een maand geleden lagen nog zo’n 350 mensen met Covid-19 op de ic.

Op verpleegafdelingen liggen nog 126 coronapatiënten, evenveel als zondag. Overigens houdt het LCPS rekening met de mogelijkheid dat weekendcijfers niet helemaal compleet zijn.