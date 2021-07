LHBTI-activisten Georgië schrappen mars uit vrees voor geweld

‘De mars gaat vandaag niet door’, schreven de organisatoren op Facebook. ‘We kunnen geen mensenlevens riskeren door de straat op te gaan, als daar overal gewelddadige aanvallers rondlopen.’ Organisator Giorgi Tabagari had kort daarvoor nog volgehouden dat de ‘historische’ mars wel zou plaatsvinden. Zo wilde hij laten zien dat de ‘houding ten opzichte van seksuele minderheden gelukkig verandert in Georgië’.

Een van de tegenstanders van de mars was premier Irakli Garibashvili. Hij noemde de tocht ‘onacceptabel voor een groot deel van de samenleving’ en zei voor onrust te vrezen. De invloedrijke Orthodoxe Kerk wilde een openbaar gebed tegen de mars. Een invloedrijke bisschop had eerder al opgeroepen te ‘mobiliseren tegen de sodomieten’ en te voorkomen dat ‘perverselingen’ zo’n openbaar evenement zouden kunnen houden.

Onveilig

Er verzamelden zich maandagochtend honderden anti-LHBTI-betogers bij het parlement van Georgië, een voormalige Sovjetstaat die grenst aan Turkije en Rusland. Zij botsten met de politie en belaagden de media. Activisten hadden voorafgaand aan het evenement al geklaagd dat de autoriteiten onvoldoende maatregelen hadden genomen.

Ook buiten Georgië wordt de situatie rond de Pride-mars op de voet gevolgd. Gezanten van de EU, de VS en zestien andere landen hadden de Georgische regering vorige week gevraagd ‘het recht om vreedzaam samen te komen’ te garanderen voor alle inwoners van Georgië. ‘Zonder uitzonderingen.’

Homofobie

Extreemrechtse betogers laten vaker van zich horen in Georgië. Zo verzamelden zich in 2019 honderden mensen in de hoofdstad om regenboogvlaggen te verbranden. Ze waren boos over de Oscarnominatie van de Georgische film And Then We Danced, waarin een liefdesrelatie tussen twee mannen voorkomt.

Activist Tabagari zei eerder dat homofobe groepen worden aangestuurd vanuit Rusland. ‘Ze geloven de propaganda van het Kremlin over het ‘verdorven Westen’, dat de traditionele waarden van Georgië wil corrumperen.’