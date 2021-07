‘Prijzen grondstoffen voedsel gaan minder sterk stijgen’

De wereldwijde prijzen van grondstoffen voor voedsel zoals graan, tarwe, vlees en vis zullen de komende jaren minder sterk stijgen. Wel zal de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van voedsel toenemen, met name omdat de veestapel groeit. Dat schrijven de VN-organisatie voor voedsel en landbouw FAO en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport.

De prijzen van grondstoffen voor voedsel zijn gestegen naar het hoogste niveau in negen jaar, onder meer vanwege de sterke vraag vanuit China. Maar volgens de onderzoekers gaan de prijzen aangepast voor inflatie de komende tien jaar afzwakken of licht dalen nu de vraag vanuit China minder hard toeneemt dan voorheen. Dat land is een belangrijke consument van bijvoorbeeld varkensvlees en vis.

Ook neemt de productie van voedsel toe. Op de kortere termijn kan daarbij worden geprofiteerd van de versoepeling van de coronamaatregelen en reisbeperkingen waardoor bijvoorbeeld werknemers in de agrarische sector weer in het buitenland aan het werk kunnen gaan. Dat helpt bij het terugdringen van tekorten aan arbeidskrachten in de landbouw.

Duurzaamheid

Verder is productiviteitsverbetering in de voedselproductie van groot belang om de groeiende wereldbevolking duurzaam te kunnen blijven voeden, aldus het rapport. Naar verwachting stijgt de wereldbevolking naar 8,5 miljard mensen in 2030. Daarbij is technologie om de opbrengst van oogsten te verhogen het belangrijkst, stellen de onderzoekers. Daarnaast zal er bijvoorbeeld ook meer grond beschikbaar moeten komen voor landbouw. Ook worden grotere veestapels gehouden in met name opkomende en armere landen doordat de vraag naar vlees toeneemt.

Die grotere veestapels zullen er wel toe bijdragen dat de uitstoot uit de landbouw de komende tien jaar naar verwachting met 4 procent zal toenemen, aldus de FAO en de OESO. De onderzoekers stellen daarom dat meer gedaan moet worden om de uitstoot bij de productie van levensmiddelen omlaag te brengen om zo te kunnen voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs.