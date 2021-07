Woonbond: stop met het verder verruimen tijdelijke huur

De Woonbond, de landelijke belangenvereniging voor huurders, roept de Eerste Kamer daarom op om demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) te vragen de invoering van het amendement over de tijdelijke contracten uit te stellen. De wijziging van de Woningwet wordt dinsdag behandeld in de Eerste Kamer.

Het gaat om een amendement van Kamerlid Daniel Koerhuis van de VVD, dat in maart is aangenomen door de Tweede Kamer. Volgens het voorstel blijken zich in de praktijk meer situaties voor te doen waarbij toch de behoefte kan ontstaan om een tijdelijk contract te verlengen zonder dat het tijdelijke karakter van het contract verloren gaat. ‘Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan tijdelijke verhuur aan arbeidsmigranten of internationale studenten of aan tijdelijke verhuur na een scheiding’, staat in de toelichting van het amendement.

Woononzekerheid

Volgens de Woonbond had er eerst nog een evaluatie moeten plaatsvinden in de Tweede Kamer van de huidige wet. ‘Om dan toch al voor een verruiming te kiezen is erg onzorgvuldig. Helemaal omdat de wet raakt aan woonzekerheid en het recht op een dak boven het hoofd’, aldus de belangenvereniging voor huurders.

Het aantal tijdelijke huurcontracten in de particuliere sector is groot. In december vorig jaar ontdekte het journalistieke onderzoeksplatform Investico dat in die markt bijna de helft van alle huurwoningen worden aangeboden met een contract voor slechts twee jaar, of zelfs korter. Daarna kan een huurder op straat komen te staan en kan de huur worden verhoogd.

De Woonbond is tegen het gebruik van tijdelijke huurovereenkomsten. ‘Tijdelijke contracten verslechteren de positie van de huurder ten opzichte van de verhuurder, en zorgen voor woononzekerheid. De verruiming van tijdelijke contracten tot maximaal drie jaar vergroot die onzekerheid.’