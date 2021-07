Amsterdamse wethouder Ivens treedt af om overschrijdend gedrag

Ivens heeft zijn ontslag aangeboden als wethouder Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte, Groen, Reiniging en Dierenwelzijn. In een brief aan de gemeenteraad biecht hij op dat hij grensoverschrijdende opmerkingen heeft gemaakt in de richting van vrouwelijke medewerkers. Daarmee heeft hij naar eigen zeggen gehandeld in strijd met de richtlijnen voor integer bestuur, meldt de gemeente.

Deel dit bericht: