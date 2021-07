Aandelenbeurzen New York dicht vanwege Onafhankelijkheidsdag

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten afgelopen zondag. Fourth of July is een nationale feestdag, waarop de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 wordt gevierd. De handel op Wall Street begint dinsdag weer.

De graadmeters in New York gingen vrijdag nog hoger het weekend in na een beter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot de sessie met een winst van 0,4 procent op 34.786,35 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot een nieuwe recordstand van 4352,34 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot eveneens een record van 14.639,33 punten.

Komende week gaat de aandacht onder andere uit naar de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed. Beleggers zullen met name speuren naar aanwijzingen over het eventueel afbouwen van steunmaatregelen, terwijl opmerkingen over mogelijke rentestappen worden gewogen.