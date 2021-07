Lareb meldt 257 overlijdens in eerste 14 weken van prikcampagne

Er is ‘geen patroon van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan mensen overleden, naast de al bekende ernstige bijwerking van trombose met een tekort aan bloedplaatjes’, aldus Lareb. Het bijwerkingencentrum kwam maandag met een overzicht van de eerste 14 weken van de vaccinatiecampagne. Het ging in de sterfgevallen om 200 mensen van 80 jaar en ouder, 43 tussen de 65 en 80 jaar en 13 jonger dan 65 jaar. Bij één melding was de leeftijd onbekend.

Eén melding in het overzicht heeft te maken met de combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes, de bijwerking van het AstraZeneca-vaccin (Vaxzevria) en ook het Janssen-vaccin. Lareb ontving tot nu toe echter inmiddels vier meldingen van overlijden in verband hiermee.

Kwetsbare gezondheidssituatie

In de sterfgevallen waarover voldoende informatie beschikbaar is, ligt het bij 128 meldingen ‘voor de hand dat andere oorzaken dan de vaccinatie aanleiding waren voor het overlijden’, aldus Lareb. Bij 42 meldingen hebben bijwerkingen ‘mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise’. Bij 87 meldingen was op het moment van schrijven van het rapport (nog) niet voldoende informatie bekend.

Van de 257 overlijdens waren er 213 na vaccinatie met het Pfizer/BioNTech-vaccin (Comirnaty), 27 na het Moderna-vaccin (Spikevax) en dertien na het AstraZeneca-vaccin. Bij vier meldingen is het (nog) niet duidelijk om welk vaccin het ging. Janssen werd deze periode nog niet toegediend. Het Pfizer/BioNTech-vaccin was het meest gebruikte vaccin, vooral ook bij senioren.

Lareb blijft meldingen van overlijden na vaccinatie ontvangen, maar het wekelijkse aantal neemt langzaam af.