Waterstofauto maakt korte pechstop bij recordpoging TU Delft

De zelfgebouwde waterstofauto van de TU Delft, die vanaf maandagochtend in Helmond rondjes rijdt om een recordpoging te vestigen, heeft korte tijd moeten stoppen omdat er regen bij de brandstofcel kwam. Dit is het onderdeel dat waterstof omzet in elektriciteit. Deze is schoongemaakt en waterdicht gemaakt, waarna de auto weer rijdt. Het huidige record werd in mei gevestigd door een Toyota, die 1003 kilometer reed met een tank gevuld met 5,6 kilo waterstof. De TU Delft wil dit record verbreken met bovendien veel minder brandstof: 450 gram.

Eigenlijk zou de auto vanaf maandag 09.00 uur 30 uur non-stop rijden op de Helmondse wielerbaan R&TC Buitenlust, met een snelheid van 38 kilometer per uur. Of het team het huidige record gaat breken, is nog spannend. ‘Het weer zit niet mee’, aldus Inge Schut, een van de teamleden die meerijdt. ‘We hadden niet verwacht dat de auto van binnen zo nat zou worden en dat het echt voor problemen zou zorgen.’

Een ander mogelijk obstakel vormt de waterstoftank, zegt Schutte, vooral omdat het afwachten wordt of er genoeg waterstof in de tank zit om het aantal kilometers te kunnen rijden. ‘Alleen de lichtste teamleden rijden om de auto zo min mogelijk te belasten. Als alles goed gaat, dan zal de auto naar verwachting tot 03.00 of 04.00 uur vannacht doorrijden’, zegt Schut.