Huishoudens in eurozone spaarden weer meer in eerste kwartaal

Huishoudens in de eurozone zijn in het eerste kwartaal van dit jaar weer meer gaan sparen omdat ze door de lockdowns tegen het coronavirus niet op vakantie konden of uit eten konden gaan. Ook werd geld apart gezet vanwege onzekerheid over de crisis. Dat komt naar voren uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Volgens Eurostat steeg de zogenoemde spaarquote, het deel van het netto-inkomen dat op de spaarrekening wordt gezet, naar 21,5 procent van 19,5 procent in het vierde kwartaal van 2020. Dat is het hoogste niveau ooit, op de 25 procent na die in het tweede kwartaal van 2020 werd gemeten. In de voorgaande jaren bewoog die graadmeter rond de 12 procent.

In de eerste drie maanden van dit jaar waren er weer strenge lockdowns in Europa door een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis leidt overigens ook tot besparingen voor huishoudens, bijvoorbeeld omdat tijdens de reis naar werk geen koffie wordt gekocht of een broodje voor de lunch werd gehaald in de bedrijfskantine.