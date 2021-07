JD Sports belooft beterschap bij informeren klanten

De webwinkel van JD Sports belooft zijn klanten beter te informeren over levertijden. Ook de klantenservice is beter bereikbaar. De aanpassingen volgen na ingrijpen door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de sportwinkelketen op tekortkomingen had aangesproken.

De ACM ontving eind vorig jaar en begin dit jaar veel klachten van consumenten over de slechte dienstverlening van de webwinkel van JD Sports. Consumenten meldden dat hun product niet of veel later geleverd werd dan beloofd en dat de klantenservice onbereikbaar was. Ook hield het bedrijf zijn klanten niet goed op de hoogte van de status van hun bestelling.

JD Sports stelde dat de logistieke problemen onder andere te maken hadden met de gevolgen van de brexit en de coronacrisis. Het bedrijf levert na de waarschuwing van de ACM nu veel bestellingen direct vanuit de Nederlandse winkels, zodat deze niet meer uit het depot in het Verenigd Koninkrijk hoeven te komen. Ook heeft JD Sports zijn klantenservice uitgebreid. De toezichthouder zal het bedrijf de komende tijd in de gaten blijven houden.