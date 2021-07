Ocean Viking redt honderden migranten op de Middellandse Zee

De operatie duurde in totaal zo’n vijf uur, laat eigenaar SOS Mediterranee maandag weten. Aan boord van de Ocean Viking, momenteel het enige schip van een particuliere reddingsorganisatie op de Middellandse Zee, zijn nu 572 migranten. De honderden anderen werden in de afgelopen dagen al van overvolle schepen gehaald die richting Europa wilden.

Het aantal migranten dat vanuit Afrika de Europese Unie probeert te bereiken stijgt weer na de door de coronapandemie veroorzaakte dip van vorig jaar. De route via Italië is een van de populairste. In Italië kwamen dit jaar al ongeveer 20.000 migranten aan, ongeveer het driedubbele van het aantal migranten in dezelfde periode vorig jaar.

De migranten maken de oversteek vaak in overvolle boten, wat volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dit jaar al bijna negenhonderd mensen het leven heeft gekost. Hulporganisatie SOS Mediterranee zegt sinds februari 2016 meer dan 30.000 mensen te hebben gered.