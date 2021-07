Grote truckbouwers gaan Europees netwerk voor laadpunten opzetten

Het is de bedoeling dat in 2022 met de werkzaamheden wordt begonnen voor de aanleg van minstens 1700 oplaadpunten met sterke laadcapaciteit voor zware langeafstandstrucks en tourbussen die dan in 2027 gereed moeten zijn. Die laadpunten op groene energie komen te staan in de buurt van snelwegen en logistieke knooppunten. Later zouden daar nog meer laadpunten bij moeten komen door de komst van extra partners en met behulp van overheidsfinanciering. In 2050 zou het vrachtwagenvervoer in Europa klimaatneutraal moeten zijn.

De vrachtwagenbouwers trekken samen 500 miljoen euro uit voor de plannen. Het samenwerkingsverband zal zijn hoofdkantoor krijgen in Amsterdam. De definitieve ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst staat voor eind dit jaar gepland. De truckbedrijven benadrukken dat ze op alle andere terreinen elkaars concurrenten blijven.

Topman Martin Lundstedt van het Zweedse Volvo zegt dat hiermee het noodzakelijke fundament wordt gelegd voor de overgang naar elektrisch rijden door de transportsector. De laadpunten zullen beschikbaar zijn voor alle truckmerken.