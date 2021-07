Australische minister: run op vaccins is net The Hunger Games

De gezondheidsminister van de Australische staat New South Wales vergelijkt gevaccineerd worden met The Hunger Games, een populaire boek- en filmreeks waarin jongeren tot de dood tegen elkaar moeten strijden. Door een tekort aan vaccins verloopt de inentingscampagne tegen Covid-19 trager dan in de meeste ontwikkelde landen.

Minister Brad Hazzard meent dat het tekort ertoe heeft geleid dat mensen in paniek op zoek zijn naar een coronaprik. Zo staan mensen onverwachts op de stoep bij priklocaties en proberen ze telefonisch afspraken te maken. Volgens Hazzard van New South Wales, de meest bevolkte staat van Australië, geeft ‘de jacht op de vaccins’ een ‘Hunger Games-gevoel’. In het land met 25 miljoen inwoners is zo’n 7 procent volledig ingeënt.

Australië telt dankzij strenge maatregelen ook relatief weinig besmettingen. Dat komt door de grenzen grotendeels dicht te houden en korte lockdowns in te voeren. Premier Scott Morrison maakte vorige week een stappenplan bekend voor het heropenen van de grens en het beëindigen van deze korte lockdowns. Dit plan is afhankelijk van het vaccinatietempo.

AstraZeneca

De inentingscampagne is sterk afhankelijk van het AstraZeneca-vaccin, dat wordt aanbevolen aan 60-plussers. Australië heeft weinig doses van andere vaccins. Iedereen vanaf 40 jaar kan nu een prikafspraak maken. Sommige jongere Australiërs kunnen ook al worden gevaccineerd. Zij krijgen het Pfizer/BioNTech-middel, maar kunnen in overleg ook het AstraZeneca-vaccin krijgen.

Volgens Hazzard is het makkelijk om achteraf kritiek te uiten op de centrale regering in Canberra. ‘Ik denk dat ze hun best hebben gedaan’, aldus de regionale gezondheidsminister. ‘Maar totdat we genoeg vaccins hebben en genoeg huisartsen in de frontlinie die de vaccins kunnen toedienen, zullen we hier effectief The Hunger Games blijven houden.’