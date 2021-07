Afghaanse militairen vluchten massaal naar buurland

De Taliban hebben de afgelopen weken veel gebieden veroverd. Ze hebben ook de belangrijkste overgang aan de grens met Tadzjikistan in handen gekregen. Het nationale veiligheidscomité van die voormalige Sovjetstaat meldt dat de moslimextremisten inmiddels de ‘volledige controle’ hebben over zes districten in grensprovincie Badachsjan.

Dat comité zegt in een officiële verklaring dat Tadzjikistan zich als een ‘goede buur’ beschouwt en daarom de Afghaanse militairen toeliet op het eigen grondgebied. Het land moest al eerder dergelijke vluchtelingen opvangen. Eerder dit jaar zijn ook al honderden Afghaanse militairen de grens overgestoken om te ontkomen aan de opstandelingen.

De Afghaanse strijdkrachten hebben de afgelopen twee decennia met hulp van westerse landen gestreden tegen de Taliban. Die bondgenoten vertrekken nu uit Afghanistan. De Verenigde Staten hebben afgelopen week hun belangrijkste basis in het land overgedragen. Het gaat om luchtmachtbasis Bagram, ten noorden van de hoofdstad Kabul.