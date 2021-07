AEX koerst af op vlak begin, Wall Street hele dag dicht

De Amsterdamse AEX-index koerst maandag af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe beursweek. Beleggers moeten het daarbij stellen zonder richting uit de Verenigde Staten, waar de beurzen de hele dag gesloten blijven vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag. Cijfers over de dienstensector van de eurozone, die later op de dag naar buiten komen, zouden de beurshandel mogelijk wat kleur kunnen geven.

In Japan en China werden de cijfers over de dienstensector al bekendgemaakt. De Japanse dienstensector liet in juni voor de zeventiende maand op rij een krimp zien. In China nam de groei van de dienstensector afgelopen maand af tot het laagste niveau in veertien maanden.

Verder blijft de aandacht uitgaan naar de oliesector. De landen van oliekartel OPEC en bondgenoten (OPEC+) proberen nog altijd tot een akkoord over de productie te komen. Vooralsnog liggen de Verenigde Arabische Emiraten dwars. De onderhandelingen worden naar verwachting maandag hervat.

Inflatie

Ook de inflatie blijft de gemoederen bezighouden. Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), vreest dat de risico’s van een te hoge inflatie worden onderschat. Hij denkt ook niet dat de inflatie tijdelijk zal zijn, zoals veel van zijn collega’s wel verwachten. In een interview met NRC verklaarde Knot dan ook dat er begin volgend jaar een einde moet komen aan het speciale noodprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) tegen de coronacrisis.

Beleggers houden ook de coronasituatie in de gaten. De Britse premier Boris Johnson zal naar verwachting maandag bekendmaken dat de nog resterende coronamaatregelen in Engeland vanaf 19 juli worden opgeheven. Volgens de Britse regering neemt het aantal besmettingen in het land vanwege de Delta-variant weliswaar toe, maar dit resulteert vooralsnog niet in meer ziekenhuisopnames of sterfgevallen.

Cyberaanval

Ook gaat de aandacht naar de massale cyberaanval van afgelopen weekend. De vermoedelijke daders achter de hack hebben een losgeldbedrag van 70 miljoen dollar in bitcoin geëist om de data van alle gedupeerde bedrijven in één keer vrij te geven. De aanval met gijzelsoftware die vrijdag begon, heeft duizenden bedrijven getroffen, ook in Nederland.

Op het Damrak liet industrieel toeleverancier Aalberts weten een akkoord te hebben bereikt over de verkoop van de bedrijven Lasco Fittings en Adex. Financiële details werden niet gegeven. Het Amerikaanse Lasco is goed voor een jaaromzet van 150 miljoen dollar en het Nederlandse Adex zet jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro om.

Valuta

Verzekeraar NN maakte bekend de Griekse en Poolse activiteiten van het Amerikaanse MetLife over te nemen. Daarvoor betaalt het AEX-fonds een bedrag van 584 miljoen euro.

De euro was 1,1853 dollar waard, tegen 1,1848 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 75,20 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 76,20 dollar.