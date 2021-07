Taliban eisen vertrek buitenlandse troepen voor deadline

De Taliban hebben geëist dat alle buitenlandse militairen voor de deadline in september Afghanistan hebben verlaten. De westerse legers in het land zitten nu in de laatste fase van hun terugtrekking, maar er zouden wel plannen zijn om troepen achter te laten die de Amerikaanse ambassade in Kabul en de belangrijke luchthaven van de hoofdstad moeten bewaken.

‘Als ze zich niet houden aan de afspraken in de Doha-overeenkomst, moeten onze leiders beslissen hoe we verder gaan’, zei Taliban-woordvoerder Suhail Shaheen tegen de BBC. Hij verwees naar de deal die in de hoofdstad van Qatar is gesloten met de vorige Amerikaanse regering. De Taliban beloofden daar dat ze geen extremistische groepen als al-Qaeda meer laten opereren vanuit gebieden die ze controleren.

De woordvoerder benadrukte dat de Taliban geen probleem hebben met buitenlanders, alleen met de internationale strijdkrachten. ‘We zijn tegen de buitenlandse legermachten, niet tegen diplomaten en ngo’s’, beklemtoonde Shaheen. Hij zei dat het in het belang van de Taliban is als buitenlandse ambassades blijven functioneren. ‘We vormen geen gevaar voor ze.’

Geweld

Daar lijken niet alle landen gerust op te zijn. Australië sloot eerder dit jaar de ambassade in Kabul uit veiligheidsoverwegingen. Het geweld in Afghanistan escaleerde in de laatste fase van de westerse terugtrekking steeds verder. De Taliban zouden alleen de afgelopen week zeker 28 van de 421 districten in het land onder de voet hebben gelopen. Gedemoraliseerde veiligheidstroepen trokken zich vaak zonder te vechten terug.

In Kabul wordt de uittocht van westerse bondgenoten met grote bezorgdheid gevolgd. The New York Times berichtte afgelopen week dat president Ashraf Ghani zich grotendeels heeft afgezonderd in zijn presidentieel paleis. Hij verschijnt nauwelijks nog in de openbaarheid. Regeringsfunctionarissen klagen volgens de krant dat ze niets hebben gehoord over een plan om de opmars van de Taliban te stuiten.

Taliban-woordvoerder Shaheen benadrukte tegenover de BBC dat het ‘niet het beleid van de Taliban is’ om Kabul gewapenderhand te veroveren. Hij zei wel dat alle buitenlandse militairen, ook medewerkers van particuliere militaire bedrijven, tijdig moeten vertrekken uit de hoofdstad van Afghanistan. Hij omschreef het hele land als een ‘Islamitisch emiraat’.