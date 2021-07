Biden kijkt terug op jaar coronavirus tijdens 4 juli-viering VS

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de nationale Onafhankelijkheidsdag zondag aangegrepen om de voortgang te vieren in de strijd tegen de coronapandemie. In de tuin van het Witte Huis waren duizend mensen uitgenodigd voor een plechtigheid. Dit was het grootste evenement in het Witte Huis sinds het aantreden van Biden, schrijft The New York Times.

De president vergeleek de onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776 met de voortgang in de strijd tegen de coronavirus. ‘245 jaar geleden riepen we onze onafhankelijkheid van een verre koning uit. Vandaag zijn we dichterbij dan ooit om onze onafhankelijkheid van een dodelijk virus uit te roepen.’

‘Deze 4 juli is een speciale viering, omdat we herrijzen uit een jaar van pandemie en isolatie. Een jaar van pijn, angst en hartbrekend verlies’, sprak de president bij een speciale plechtigheid in het Witte Huis. ‘We willen nooit meer zijn waar we vorig jaar waren’, aldus Biden. Meer dan 600.000 Amerikanen zijn overleden aan Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. ‘Het virus verlamt ons land niet langer en het is aan ons om te zorgen dat het dat nooit meer doet’, zei de president. In zijn toespraak noemde Biden vaccineren ‘het meest patriottische om te doen’.

Optocht

Een jaar eerder werden vrijwel alle feesten op Onafhankelijkheidsdag afgelast wegens de pandemie. Dit jaar was aanzienlijk meer mogelijk. In de ochtend kon de jaarlijkse optocht in de hoofdstad Washington D.C. doorgaan en ‘s avonds gingen feestgangers naar het Witte Huis. Voor het feest bij de presidentiële woning waren onder meer hulpverleners uitgenodigd. Buiten het terrein was extra beveiliging sinds de bestorming van het Capitool versoepeld en kon een groot publiek bij de hekken van het Witte Huis het feest volgen.

Na de speech van Biden vond een vuurwerkshow van zeventien minuten plaats. Ook in New York was een grote vuurwerkshow. Daar waren vijftig technici overdag bezig met het inladen van ruim 65.000 stuks vuurwerk op vijf losse boten.