Restant van ingestort flatgebouw Miami gesloopt

Het deel van het ingestorte appartementencomplex in Florida dat nog overeind stond, is zondagavond (lokale tijd) gesloopt. Dat moest omdat gevreesd werd dat ook dit gedeelte anders in zou storten.

Naar verwachting zullen arbeiders tot ongeveer 03.00 uur (09.00 uur Nederlandse tijd) bezig zijn met de afronding van de sloopwerkzaamheden, meldde Daniella Levine Cava, de burgemeester van Miami-Dade County.

De arbeiders hebben gaten in de balken van het complex geboord, waar vervolgens explosieven in zijn geplaatst. Deze zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht, zodat het gebouw binnen een beperkt gebied in elkaar stortte. Volgens de burgemeester hoefden bewoners van nabijgelegen gebouwen niet geëvacueerd te worden. Wel moeten ze vanwege stofvorming binnenblijven en hun airconditioning uitzetten.

Het dodental door de instorting staat inmiddels op 24. De zoektocht naar de nog 121 vermisten is tijdelijk gestaakt, vanwege de sloop.

Er was ook haast bij de sloop omdat een tropische storm op komst is, die eerder als orkaan Elsa door het Caribisch gebied trok. Mogelijk komt de tropische storm begin deze week in Florida aan. De autoriteiten wilden niet het risico lopen dat door de storm ook het overgebleven deel instortte als reddingswerkers bezig waren.

Zodra de sloop helemaal is afgerond, worden de reddingswerkzaamheden hervat. De kans is klein dat er nog overlevenden worden gevonden. Behalve vlak na het instorten van het gebouw is niemand levend onder het puin gevonden.