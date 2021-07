Koningspaar in Berlijn voor eerste staatsbezoek in 16 maanden

Het Koninklijk paar brengt vanaf maandag een driedaags staatsbezoek aan Duitsland. Het is het eerste staatsbezoek in bijna zestien maanden, wegens de coronacrisis. Het bezoek was eerder uitgesteld en gaat nu door met beperkingen wegens het virus en de geldende maatregelen. In Berlijn zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdag onder anderen Angela Merkel ontmoeten, in haar laatste maanden als de bondskanselier van Duitsland.

Ook spreken ze samen met demissionair zorgminister Hugo de Jonge met diens Duitse collega over de Duits-Nederlandse samenwerking in de strijd tegen het coronavirus.

Namens het kabinet zijn verder demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, defensieminister Ank Bijleveld en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aanwezig bij verschillende onderdelen van het staatsbezoek.

Het bezoek stond eigenlijk vorig jaar al gepland maar kon toen vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Het koningspaar ging voor het laatst aan het begin van de coronacrisis op staatsbezoek, naar Indonesië in maart vorig jaar. De reis naar Berlijn vormt de afronding van een reeks bezoeken aan Duitse deelstaten die het koninklijk paar sinds de inhuldiging in 2013 aan Duitsland bracht. Het is het twintigste uitgaande staatsbezoek sinds de inhuldiging van Willem-Alexander in 2013.

Over corona zal worden gesproken tijdens een bezoek van het koningspaar aan het Robert Koch Instituut (de Duitse evenknie van het Nederlandse RIVM). Maar ook op praktisch niveau speelt corona een rol: in Duitsland gelden strengere regels dan in Nederland, zoals het verplicht dragen van een bepaald type mondkapje. Voor de pers is toegang tot het staatsbezoek beperkt.