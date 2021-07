In Delft is zondag een vrouw op krukken onderuit getrapt en bespuugd door ‘een groep personen’, meldt de politie op Twitter. Er zijn vier verdachten aangehouden.

Het incident gebeurde op het Bastiaansplein in het centrum van de stad. Over de aanleiding voor het incident is niets bekendgemaakt. Wel is de politie op zoek naar getuigen van het voorval en naar de vrouw die zelf aangifte deed van het delict.