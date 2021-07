Premier Luxemburg in ziekenhuis opgenomen vanwege corona

De Luxemburgse premier Xavier Bettel is een week na zijn positieve coronatest opgenomen in het ziekenhuis. Daar worden extra testen en onderzoeken gedaan, maakte de regering bekend. Uit voorzorg blijft het regeringshoofd 24 uur ter observatie in de kliniek.

De 48-jarige minister-president bleek afgelopen zondag na de EU-top in Brussel besmet te zijn. Volgens een woordvoerder had hij in eerste instantie milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en zette hij zijn werk vanuit huis voort. Ook ging Bettel tien dagen in quarantaine.

Tijdens de top had de premier volgens zijn staf geen nauw contact met andere Europese leiders. Naar eigen zeggen heeft Bettel een coronavaccinatie gehad.