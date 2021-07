Verzet tegen vaccinatie hardnekkig onder Republikeinen in VS

De pogingen van de regering van president Joe Biden om zoveel mogelijk Amerikanen te vaccineren blijven op veel weerstand stuiten, zo blijkt uit een opiniepeiling van The Washington Post en ABC News. Vooral onder Republikeinen in het zuiden en midwesten van het land is de scepsis jegens vaccins groot.

Biden en zijn team dringen sinds zijn aantreden in januari van dit jaar aan op het versnellen van de distributie van vaccins, die ontwikkeld werden tijdens de regering-Trump. Het doel om zondag, op de nationale feestdag 4 juli, 70 procent van de volwassenen ten minste één dosis van een vaccin te hebben geven is echter niet gehaald. Dat cijfer is volgens berekeningen van The Washington Post op ongeveer 67 procent blijven steken.

De dagelijkse vaccinaties zijn hard afgenomen sinds een piek van meer dan 3 miljoen per dag eerder dit voorjaar. Het zijn er nu gemiddeld ongeveer 1 miljoen per dag. Uit de peiling blijkt dat het moeilijk kan worden om ver boven het doel van 70 procent uit te komen. Zo’n 9 procent van de ondervraagden zegt dat ze zich op een bepaald moment in de toekomst zeker of waarschijnlijk zullen laten vaccineren. 29 procent zegt zich waarschijnlijk niet te laten vaccineren, waarvan 20 procent zegt dat zeker niet te doen.

Regionale verschillen

De verschillen tussen Republikeinen en Democraten op het gebied van vaccinaties zijn groot, zo blijkt uit de peiling. 86 procent van de Democraten heeft ten minste één dosis gekregen, vergeleken met 45 procent van de Republikeinen. En terwijl 6 procent van de Democraten zegt geen vaccinatie te willen, geldt dit voor 47 procent van de Republikeinen. De percentages voor de Independents, Amerikanen die niet met een partij verbonden zijn, liggen daar tussenin.

Regionaal zijn er aanzienlijke verschillen in de aantallen vaccinaties, met lagere percentages in door Republikeinen gedomineerde staten. Zo heeft 75 procent van de volwassenen in het overwegend Democratische noordoosten minstens één injectie gekregen, tegen 62 procent in het westen, 56 procent in het zuiden en 53 procent in het midwesten.

Van de niet-gevaccineerde Amerikanen gelooft 60 procent dat Amerikaanse functionarissen het risico van de Delta-variant overdrijven, slechts 18 procent van de niet-gevaccineerden gelooft dat ze dit risico wel juist weergeven. Van de gevaccineerde Amerikanen zegt 64 procent dat functionarissen de variant nauwkeurig beschrijven. Ook hier is er een scherpe kloof tussen de twee partijen: 57 procent van de Republikeinen zegt dat functionarissen het risico overdrijven, vergeleken met 39 procent van de Independents en 12 procent van de Democraten.

Onderwijskloof

Er is ook een onderwijskloof. Zo’n 59 procent van de mensen met een universitair diploma noemt de waarschuwingen voor de besmettelijkheid van de Delta-variant juist, tegen 38 procent van mensen zonder diploma.

Sinds februari 2020 zijn in de Verenigde Staten bijna 34 miljoen coronabesmettingen geregistreerd, waaraan meer dan 600.000 mensen zijn overleden.