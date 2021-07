China beschuldigt taxi-app Didi van illegaal verzamelen data

De Chinese taxi-app Didi verzamelt volgens autoriteiten in China illegaal persoonsgegevens van gebruikers. De Chinese cyberwaakhond CAC beveelt appstores om die reden de app van Didi Global te verwijderen. Didi is de grootste speler op de taximarkt in China.

De CAC kondigde vrijdag al aan een onderzoek naar Didi te zijn begonnen. Die aankondiging volgde twee dagen na de beursgang van Didi in New York. Zolang dat onderzoek duurt mag Didi geen nieuwe klanten aannemen. De cyberautoriteit wil naar eigen zeggen onder andere de nationale veiligheid, maar ook het algemene belang beschermen.

Onlangs werd nog gemeld dat de Chinese kartelautoriteiten onderzoek doen naar Didi om te zien of het bedrijf concurrentieregels heeft geschonden. De autoriteiten zouden onder meer onderzoeken of Didi oneerlijke manieren heeft gebruikt om kleinere rivalen uit de markt te drukken.

Didi is verder vooral actief in Latijns-Amerika en zou plannen hebben om naar Europa te komen. Een belangrijke investeerder in het bedrijf is het Japanse SoftBank. Ook de Amerikaanse branchegenoot Uber Technologies is aandeelhouder van het in 2012 opgerichte Didi.