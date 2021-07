Marine Le Pen herkozen als partijleider Rassemblement National

Marine Le Pen is herkozen als partijleidster van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National (RN), het voormalige Front National. Het nieuwe mandaat van Le Pen werd alom verwacht, ze was de enige kandidaat. Ze leidt de partij al ruim tien jaar.

Le Pen zoekt een nieuwe impuls voor haar kandidatuur voor het presidentschap bij de verkiezingen volgend jaar, maar haar partij presteerde onlangs slecht bij regionale verkiezingen. Die resultaten riepen vragen op over de strategie van RN om het merk Le Pen en haar partij te positioneren als een meer mainstream rechtse beweging.

Verwacht wordt dat de 52-jarige advocaat later op zondag een toespraak zal houden om de partij te mobiliseren in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Le Pen veroverde bij een partijbijeenkomst in Perpignan ruim 98 procent van de stemmen, waarvan een groot deel online werd uitgebracht. Hoeveel mensen een stem uitbrachten, deelde de partij niet mee.

Volgens opiniepeilingen komt de verkiezing volgend jaar neer op een nieuw duel tussen Le Pen en de centristische president Emmanuel Macron, die de anti-immigratiekandidaat met overmacht versloeg in de tweede ronde van de verkiezingen in 2017.