(Bijna) 16-jarigen kunnen afspraak voor coronaprik maken

Kinderen die zijn geboren in 2005 kunnen vanaf zondag 10.00 uur een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen corona. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een tweet. Wie in 2005 is geboren, is of wordt dit jaar 16 jaar. Later komen ook de andere kinderen van 12 jaar en ouder aan de beurt.