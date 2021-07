Astronauten Chinees ruimtestation maken eerste ruimtewandeling

Drie astronauten vertrokken op 17 juni en hebben het Tiangong-station bereikt, waar ze drie maanden zullen blijven tijdens China’s langste bemande missie tot nu toe. Zondagmorgen verlieten twee van hen het ruimtestation, aldus de staatszender CCTV. De eerste, Liu Boming, werd via een mechanische arm naar een werkplek gebracht en de andere, Tang Hongbo, klom zelf naar buiten.

Hun missie omvat het omhoog brengen van de panoramische camera buiten de kernmodule van Tianhe, evenals het controleren van de overdrachtscapaciteit van de robotarm, zeiden de staatsmedia.

Verandering

Op televisiebeelden was te zien hoe de astronauten zich voorbereidden op de ruimtewandeling door hun uitrusting aan te trekken en hun gezondheid te controleren terwijl ze oefenden in de cabine. Het is de eerste van twee geplande ruimtewandelingen voor de missie. Beide zullen naar verwachting zes tot zeven uur duren.

Het ambitieuze China werkt in de ruimtevaart niet of nauwelijks samen met andere landen. Als het ruimtestation rond 2023 klaar is, kan daar wel wat verandering in komen. ‘In de nabije toekomst zullen we zowel Chinese als buitenlandse astronauten samen in het Chinese ruimtestation zien’, liet een bestuurder van het Chinese ruimtevaartprogramma weten.