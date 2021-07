Enorme stroomuitval op Aruba

Aruba zit sinds zaterdagavond voor een groot deel zonder stroom. Ook komt er in sommige wijken geen water uit de kraan. Het is niet niet duidelijk wanneer de stroom weer volledig terugkomt. Vanaf 17.00 uur (lokale tijd) ontstonden de eerste problemen met de stroomvoorziening.

Het water- en elektriciteitsbedrijf WEB Aruba NV meldde dat er ‘ongeregeldheden’ waren in de elektriciteitscentrale. In eerste instantie leek de storing snel opgelost te kunnen worden, maar twee uur later zat het hele eiland compleet zonder stroom. Volgens het elektriciteitsbedrijf lag dat aan ‘nieuwe fouten’ die zich hadden voorgedaan.

WEB meldde in de loop van de avond dat in sommige wijken weer elektriciteit is. Verreweg het grootste deel van het eiland zat rond middernacht echter nog zonder stroom.

Bewoners van Aruba klagen over de stroomuitval. In het bijzonder over de gevolgen die de storing heeft voor de horeca en de toeristische sector. Aruba kent sinds enkele maanden weer een toestroom van toeristen, vooral uit Amerika, waarmee de economie na een grote terugval door de coronapandemie weer op gang is gekomen.