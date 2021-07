Trump hekelt tijdens bijeenkomst aanklachten tegen zijn bedrijf

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft tijdens een campagneachtige bijeenkomst in Florida uitgehaald naar de openbaar aanklagers die zijn familiebedrijf The Trump Organization willen vervolgen. ‘Het is echt een gerechtelijk wangedrag. Het is een verschrikkelijk, verschrikkelijk iets’, zei hij tijdens de rally in Sarasota, waarbij vuurwerk werd afgestoken.

Afgelopen week werd bekend dat The Trump Organization wordt beschuldigd van belastingfraude en dat financieel topman Allen Weisselberg 900.000 dollar aan belasting zou hebben ontdoken. ‘Ze hebben alles bij de overheid ingezet om mij, mijn familie, mijn geweldige werknemers en mijn bedrijf achterna te zitten, alleen vanwege de politiek’, aldus Trump tegen duizenden aanhangers.

Ook gebruikte Trump het podium om de politieke besluiten van zijn opvolger Joe Biden de grond in te boren. Verder herhaalde hij zijn niet bewezen claims dat de verkiezingen van afgelopen november oneerlijk zijn verlopen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de oud-president een dergelijke rally houdt. Voorafgaand aan de massabijeenkomst had gouverneur Ron DeSantis van Florida gevraagd het evenement uit te stellen vanwege het reddingswerk bij het ingestorte appartementencomplex bij Miami, maar volgens het team van Trump ligt Sarasota ver genoeg van de rampplek.

De 75-jarige Trump geldt ondanks zijn verkiezingsnederlaag nog steeds als een van de meest invloedrijke personen in de Republikeinse Partij. Hij heeft nog niet gezegd of hij in 2024 weer wil meedoen aan de presidentsverkiezingen.