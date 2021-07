Zoektocht in Miami gestaakt om sloop van restant flatgebouw

De zoektocht naar slachtoffers tussen het puin van het ingestorte appartementencomplex in Florida is tijdelijk stilgelegd. Daartoe is besloten omdat het deel van het gebouw dat nog overeind staat gesloopt moet worden, meldt burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County.

Wanneer het restant precies wordt afgebroken is volgens CNN niet duidelijk. Mogelijk kan dat op zijn vroegst zondag. Enige haast is geboden omdat een tropische storm op komst is, die eerder als orkaan Elsa door het Caribisch gebied raasde. Mogelijk komt Elsa aan het begin van komende week in Florida aan. De autoriteiten willen niet het risico lopen dat door de storm ook het overgebleven deel omvalt als reddingswerkers bezig zijn.

Inmiddels is het dodental opgelopen naar 24. Reddingswerkers haalden zaterdag nog twee doden onder het puin vandaan. Het aantal vermisten daalde op dag 10 van de zoekoperatie van 124 naar 121.