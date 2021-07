Biden: we weten niet zeker of Rusland achter cyberaanval zit

De Amerikaanse president Joe Biden zegt niet zeker te weten of Rusland achter een massale cyberaanval zit waardoor minstens duizend bedrijven wereldwijd zijn getroffen. ‘Ik heb alle middelen van de regering ingezet om indien nodig te helpen bij de reactie’, vertelde Biden zaterdag tegen verslaggevers tijdens een reis naar Michigan. Hij heeft Amerikaanse inlichtingendiensten gevraagd een grondig onderzoek in te stellen naar wat er is gebeurd.

‘We weten niet zeker of het de Russen zijn’, aldus de president. ‘Ik heb een briefing gehad in het vliegtuig. De eerste gedachte was, het was niet de Russische regering. Maar we weten het nog niet zeker.’ De timing van de aanval is gevoelig, slechts enkele weken nadat Biden de Russische president Vladimir Poetin had gevraagd te stoppen met cybercriminaliteit.

Biden wacht eerst de bevindingen van de inlichtingendiensten af en denkt zondag meer duidelijk te hebben of Rusland betrokken is bij de aanval. Als dat het geval is, dan zal dat volgens de president gevolgen hebben. ‘Ik heb Poetin gezegd dat we dan zullen reageren’, zei Biden. Al vertelde hij over de laatste cyberaanval geen contact te hebben gehad met de Russische leider.

Volgens het cyberbeveiligingsbedrijf Huntress Labs zou een aan Rusland gelinkte hackersgroep verantwoordelijk zijn voor laatste aanval, die ten minste duizend bedrijven in zeventien landen heeft geraakt. Bedrijven in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zuid-Afrika, Canada, Argentinië, Mexico en Spanje zijn slachtoffer geworden. Het losgeld dat de hackers vragen, kan volgens Huntress Labs bij sommige bedrijven oplopen tot 5 miljoen dollar.