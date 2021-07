Portugal wil 1,7 miljoen mensen vaccineren binnen 2 weken

De Portugese overheid wil de komende twee weken nog eens 1,7 miljoen inwoners vaccineren tegen het coronavirus. De zeer besmettelijke Delta-variant zorgt voor een opleving van de pandemie en de autoriteiten hopen die via massaal prikken in te dammen.

Het aantal besmettingen steeg zaterdag met 2605 gevallen, de grootste stijging sinds 13 februari. In het onder Nederlanders populaire vakantieland zijn sinds het begin van de virusuitbraak bijna 900.000 mensen positief getest. Nieuwe gevallen doen zich voor onder met name niet-gevaccineerde jongeren. De sterfgevallen blijven echter ver onder het niveau van februari, toen het land in lockdown zat na de tweede golf in januari.

Portugal heeft ongeveer 35 procent van de bevolking volledig ingeënt. Vanaf zondag kunnen 18- tot 29-jarigen zich melden voor een prik. De vaccinatietaskforce in het land zegt in een verklaring alles eraan te doen om de komende veertien dagen wekelijks 850.000 mensen te vaccineren om ‘de bevolking zo snel mogelijk te beschermen’ vanwege de ‘snelle verspreiding’ van de Delta-variant. Die is nu goed voor 70 procent van alle positieve tests.

Restricties

De variant verspreidt zich over het hele land met 10 miljoen inwoners, waarbij de regio Lissabon en het toeristische gebied de Algarve het zwaarst worden getroffen. De nationale gezondheidsdienst Ricardo Jorge zei in een rapport dat de variant het gezondheidssysteem steeds meer onder druk zet. Meer dan vijfhonderd Covid-19-patiënten liggen in het ziekenhuis.

In 45 gemeenten, waaronder Lissabon, Porto en Albufeira, geldt sinds vrijdagavond een avondklok en moeten restaurants en non-foodwinkels in sommige gebieden eerder in het weekend sluiten.