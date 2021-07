Britse artsen dringen aan op handhaving coronamaatregelen

De artsenvakbond in Groot-Brittannië roept de Britse regering op niet alle coronamaatregelen na 19 juli af te schaffen. Ze vrezen voor een opleving van Covid-19 en pleiten voor handhaving van de mondkapjesplicht en hernieuwde focus op het goed ventileren van ruimtes. Hun oproep komt na een sterke stijging van het aantal besmettingen in het land, vrijdag werden ruim 27.000 nieuwe gevallen gemeld.

‘Deze gegevens in combinatie met een aantal stijgingen van ziekenhuisopnames suggereren dat het vanuit het belang van de volksgezondheid behoorlijk verkeerd zou zijn om op 19 juli alle beperkingen op te heffen of om de bevolking de verwachting te geven dat we een pre-Covid-maatschappij zullen hebben waar niemand meer maatregelen moet nemen om verspreiding te voorkomen’, vertelde dokter Chaand Nagpaul van de artsenorganisatie zaterdag tegen Sky News.

Premier Boris Johnson bevestigde maandag dat de meeste beperkingen in Engeland op 19 juli eindigen op wat ‘Vrijheidsdag’ wordt genoemd. Donderdag zei hij echter dat het Britse volk mogelijk enkele voorzorgsmaatregelen moet blijven nemen, zonder details te geven.