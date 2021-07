Zuid-Afrika keurt Sinovac-vaccin uit China goed

Zuid-Afrika heeft het in China ontwikkelde Sinovac-vaccin goedgekeurd, zo maakte het Zuid-Afrikaanse ministerie van Gezondheid bekend. De goedkeuring tot gebruik van het vaccin komt op een moment dat Zuid-Afrika te maken heeft met een almaar groeiend aantal coronabesmettingen nu de zeer besmettelijke Delta-variant er dominant is.

Circa 3,3 miljoen van de 60 miljoen Zuid-Afrikanen zijn tegen corona ingeënt, oftewel iets meer dan 5 procent. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn ongeveer 2 miljoen besmettingen vastgesteld. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger omdat er op het platteland veel minder wordt getest. Zeker 60.000 Zuid-Afrikanen stierven al aan corona.

Er bestonden aanvankelijk twijfels rondom de effectiviteit van het Sinovac-vaccin, vanwege gebrekkige transparantie in de klinische proefdata. Die twijfels zijn deels weggenomen door in juli vrijgegeven data, waaruit blijkt dat het vaccin in Uruguay meer dan 90 procent effectief is in het verminderen van sterfgevallen en opnames op de intensive care.