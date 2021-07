Ficq wijst justitie op artikel over GGD en Tata Steel

‘Ik wil dat ze dit artikel meeneemt. Ik wil dat ze kennisneemt van de mogelijke macht die Tata heeft om onafhankelijke onderzoeken te beïnvloeden. Dit stuk kan van invloed zijn op het onderzoek van het OM’, aldus Ficq.

De krant heeft via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur stukken achterhaald waaruit volgens het NHD naar voren komt dat directeur Bert van de Velden van de GGD Kennemerland verschillende keren persoonlijk heeft ingegrepen om Tata uit de wind te houden. De uitstoot van het bedrijf wordt in verband gebracht met het veel vaker voorkomen van longkanker in Beverwijk, maar dat verband is uit een rapport van de GGD op zijn verzoek weggepoetst, aldus de krant.