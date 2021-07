Venezolaanse president beschuldigt VS van moordplan op hem

De Venezolaanse president Nicolás Maduro beschuldigde vrijdag de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en het leger van de VS van het beramen van zijn moord. Ook vroeg hij zich af of de Amerikaanse president Joe Biden daar toestemming voor heeft gegeven.

‘Heeft Joe Biden de orders van Donald Trump geratificeerd om Venezuela naar een burgeroorlog te leiden en ons te doden? Ja of nee? Ik vraag het’, zei Maduro op het moment dat CIA-directeur William Burns en admiraal Craig Faller van de Amerikaanse marine Colombia en Brazilië bezoeken.

‘Wat hebben ze gedaan? Onze bronnen in Colombia verzekeren ons dat ze zijn gekomen om een ​​plan voor te bereiden voor een aanslag op mijn leven en dat van belangrijke politieke en militaire leiders. Heeft president Joe Biden toestemming gegeven voor het plan om mij en belangrijke politieke en militaire leiders in Venezuela vermoorden? Ja of nee?’, wilde hij weten.

Erkenning

Maduro, die zijn beschuldigingen niet onderbouwde, hekelt regelmatig plannen voor een staatsgreep, een militaire invasie of een moord. Daarbij legt hij de schuld bij de Verenigde Staten en hun regionale bondgenoten zoals Colombia of Brazilië, die zijn herverkiezing niet hebben erkend anno 2018.

Net als Donald Trump voor hem beschouwt Biden oppositieleider Juan Guaidó als interim-president van Venezuela en erkent hij Maduro niet. Drie jaar lang hebben de VS de diplomatieke druk en economische sancties opgevoerd om Maduro te verdrijven, maar zonder succes.

Biden koos echter voor een meer flexibele diplomatieke benadering. Afgelopen vrijdag hebben de VS, de EU en Canada gezegd bereid te zijn sancties tegen het land te ‘herzien’ als er vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen tussen de regering en de oppositie over het houden van ‘geloofwaardige, inclusieve en transparante’ lokale, parlements- en presidentsverkiezingen.