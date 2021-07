Dodental Florida naar 22, tweede pand geëvacueerd

Het dodental door de instorting van een appartementencomplex in Florida is opgelopen naar 22. Reddingswerkers hebben vrijdag nog twee doden onder het puin vandaan gehaald, eerder op de dag vonden ze ook al twee overledenen. In Miami Beach is een tweede woongebouw, met 156 appartementen, vrijdag uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd. Volgens de autoriteiten is daartoe besloten nadat ingenieurs problemen met de betonnen constructie en de bedrading ontdekten.

De zoektocht in het ingestorte gebouw was donderdag tijdelijk stilgelegd uit vrees dat het overgebleven deel van het 12-verdiepingen tellende pand ook zou instorten. Maar vrijdag werd het werk hervat en vonden reddingswerkers vier slachtoffers. Het aantal vermisten staat nu op 126. Volgens Daniella Levine Cava, de burgemeester van Miami-Dade, fluctueert het aantal vermisten voortdurend. Bij het opsporen van vermisten ontdekken hulpverleners soms bewoners die eerder niet bekend waren en van wie ze niet weten waar die nu zijn en of ze in het gebouw waren.

Orkaan Elsa is onderweg naar Zuid-Florida en komt waarschijnlijk dinsdag als tropische storm aan land. Reddingswerkers proberen voor die tijd zo ver mogelijk te komen. De kans dat ze overlevenden vinden is klein. Behalve vlak na het instorten van het gebouw vorige week is niemand levend onder het puin gevonden.