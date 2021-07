President Belarus beveelt sluiting grens met Oekraïne

Er zijn rebellengroepen ontdekt die van plan waren een staatsgreep te plegen, aldus de president tijdens een bijeenkomst in het kader van de Belarussische onafhankelijkheidsdag. Er zou ‘een enorme hoeveelheid wapens’ vanuit Oekraïne naar Belarus komen.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zegt zich niet te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van Belarus en verklaart dit ook niet in de toekomst van plan te zijn. Een woordvoerder meldt bovendien van Belarus nog geen bericht te hebben ontvangen over de sluiting van de grens.

Sancties

De Belarussische aankondiging komt enkele dagen nadat het land zijn permanente vertegenwoordiger in Brussel heeft teruggeroepen voor overleg, in reactie op nieuwe EU-sancties voor het regime in Minsk. Die sancties werden opgelegd wegens de onderdrukking van Loekasjenko’s politieke tegenstanders.

De relatie tussen Belarus en het Westen is recent verslechterd door de arrestatie van Roman Protasevitsj. Een passagiersvliegtuig met de Belarussische dissident aan boord maakte in mei een gedwongen landing in Minsk, terwijl het van Griekenland onderweg was naar Litouwen. De piloten werden vanuit Belarus gewaarschuwd voor een bom, een achteraf valse claim. Protasevitsj en zijn vriendin werden van boord gehaald en worden sindsdien vastgehouden door de Belarussische autoriteiten.