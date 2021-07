‘Chinezen azen via ‘Nederlands’ Nexperia op Britse chipfabriek’

De grootste chipfabriek van het Verenigd Koninkrijk komt mogelijk in handen van Chinezen. Ingewijden melden aan zakenzender CNBC dat Newport Wafer Fab op het punt staat te worden overgenomen door het op papier Nederlandse Nexperia. Dat zou gebeuren voor een bedrag van 63 miljoen pond, omgerekend dik 73 miljoen euro. Nexperia is weer voor 100 procent in handen van het Chinese Wingtech Technology.

Volgens de bronnen zou de deal komende week al aangekondigd kunnen worden. De fabriek waarom het gaat ligt in Newport in Wales en werd in 1982 geopend. Het prijskaartje van 63 miljoen pond is een schijntje vergeleken met de ruim 900 miljoen dollar die de Amerikaanse chipmaker Texas Instruments moest betalen voor een chipfabriek in Utah eerder deze week.

De prijs zorgt met name in het Verenigd Koninkrijk ook voor gefronste wenkbrauwen. De vraag is ook of de Britse politiek zal instemmen met de verkoop.

Chiptekort

Een woordvoerder van Nexperia zegt tegen CNBC dat er onderhandelingen plaatsvinden en dat de gesprekken constructief verlopen. Daarbij wordt ook met de regering van Wales onderhandeld. Zo lang er geen akkoord is, geeft het bedrijf verder geen commentaar.

De ophanden zijnde deal gebeurt op het moment dat er wereldwijd grote chiptekorten zijn. Verschillende landen en economische machtsblokken als de Europese Unie beloofden eerder miljarden in de sector te steken om de tekorten weg te werken.